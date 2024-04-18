Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.
Это Федерико Вальверде («Реал»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария») и Юлиан Брандт («Боруссия Д»).
- Вальверде пробежал 13,99 км в матче с «Манчестер Сити» (1:1, по пен. – 4:3), точность пасов – 89%, максимальная скорость – 33 км/ч.
- Дембеле сравнял счет в игре с «Барселоной» (4:1).
- Киммих – автор единственного и победного гола в ворота «Арсенала» (1:0).
- Брандт забил «Атлетико» (4:2), пробежал 11,46 км, точность пасов – 88%.