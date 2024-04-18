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    • Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

    Это Федерико Вальверде («Реал»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария») и Юлиан Брандт («Боруссия Д»).

    • Вальверде пробежал 13,99 км в матче с «Манчестер Сити» (1:1, по пен. – 4:3), точность пасов – 89%, максимальная скорость – 33 км/ч.
    • Дембеле сравнял счет в игре с «Барселоной» (4:1).
    • Киммих – автор единственного и победного гола в ворота «Арсенала» (1:0).
    • Брандт забил «Атлетико» (4:2), пробежал 11,46 км, точность пасов – 88%.

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    Источник: сайт УЕФА

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