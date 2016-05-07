Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Льюис МакГуган - статистика

Завершил карьеру
25 октября 1988 (37), Ноттингем
#10 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
13
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
07.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
1 : 1
23.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
16.04.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
4 : 1
09.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
05.04.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
02.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Брайтон
0 : 0
08.03.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
05.03.2016
Ротерхэм
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
0 : 0
26.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
23.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 0
20.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 0
13.02.2016
Брентфорд
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
06.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
22' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
02.02.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
26.12.2015
Бирмингем Сити
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
20.12.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
2 : 2
12.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
06.12.2015
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
2 : 2
28.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
21.11.2015
Хаддерсфилд Таун
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Чарльтон
3 : 1
07.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
03.11.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
31.10.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
20.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
17.10.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
03.10.2015
Престон
67' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Брентфорд
1 : 2
26.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
19.09.2015
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
29.08.2015
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
19.08.2015
Рединг
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
15.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
08.08.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
71'
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
2
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
5
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+