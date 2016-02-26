Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 февраля 2016
Халл Сити
26.02.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Р. Снодграсс
90'
90'
Красная карточка
Ф. Форестьери
85'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
83'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
Замена
Ч. Акпом
️️️️
М. Диаме
78'
67'
Замена
А. Лопес
️️️️
С. Хатчинсон
64'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Мейлер
62'
56'
Желтая карточка
Д. Беннетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
3
Робертсон
33
Дэйвис
20
Доусон
28
Одубайо
8
Ливермор
17
Диаме
6
Клукас
7
Мейлер
23
Снодграсс
11
Эрнандес
4-1-2-1-2
27
Вествуд
12
Лис
12
Беннетт
6
Тернер
5
Хатчинсон
20
Ли
10
Беннэн
2
Палмер
46
МакГиди
45
Форестьери
88
Хупер
23
Снодграсс
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
23
Снодграсс
7
Мейлер
25
Пауэлл
25
Пауэлл
7
Мейлер
17
Диаме
29
Акпом
29
Акпом
17
Диаме
46
МакГиди
23
Уоллес
23
Уоллес
46
МакГиди
5
Хатчинсон
14
Лопес
14
Лопес
5
Хатчинсон
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+