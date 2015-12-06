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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти: обзор матча 06 декабря 2015
Шеффилд Уэнсдэй
06.12.2015, воскресенье, 16:15
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
Желтая карточка
Ф. Форестьери
90'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Л. Жоао
76'
76'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
Желтая карточка
Д. Пудил
70'
64'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Уорнок
63'
Замена
Д. Расселл
️️️️
Т. Инс
Желтая карточка
С. Хатчинсон
53'
Желтая карточка
А. Лопес
31'
30'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
24'
Желтая карточка
Д. Торне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
10
Льюис МакГуган
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
3-1-4-2
27
Вествуд
4
Ловенс
5
Хатчинсон
36
Пудил
20
Ли
23
Уоллес
2
Палмер
10
Беннэн
14
Лопес
45
Форестьери
19
Жоао
4-4-2
13
Грант
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
3
Уорнок
19
Баттерфилд
10
Инс
4
Джонсон
34
Торне
18
Мартин
18
Вайманн
19
Жоао
88
Хупер
88
Хупер
19
Жоао
3
Уорнок
22
Бэйрд
22
Бэйрд
3
Уорнок
10
Инс
77
Расселл
77
Расселл
10
Инс
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
10
Льюис МакГуган
ЦП
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
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