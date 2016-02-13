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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд: обзор матча 13 февраля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
4 : 0
Завершен
Брентфорд
12'
Ф. Форестьери
30'
Г. Хупер
45'
К. Ли
90'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
ГОЛ! 4:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Хант
90'
82'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Н. Йеннарис
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Хупер
80'
Замена
Л. МакГуган
️️️️
Р. Уоллес
74'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
А. Нухиу
62'
46'
Замена
С. Саундерс
️️️️
С. Каньос
ГОЛ! 3:0!
К. Ли
Пас отдал
Г. Хупер
45'
ГОЛ! 2:0!
Г. Хупер
Пас отдал
К. Вествуд
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
12'
8'
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
К. Кершбаумер
5'
Красная карточка
Й. Барбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Льюис МакГуган
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
4-1-2-3
27
Вествуд
23
Сассо
12
Лис
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
45
Форестьери
88
Хупер
9
Нухиу
3-3-1-2
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
23
Йеннарис
31
Джадж
18
Вудс
7
Каньос
5
Барбе
33
Хофманн
23
Уоллес
10
МакГуган
10
МакГуган
23
Уоллес
9
Нухиу
46
МакГиди
46
МакГиди
9
Нухиу
88
Хупер
19
Жоао
19
Жоао
88
Хупер
7
Кершбаумер
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
7
Кершбаумер
23
Йеннарис
16
МакИкран
16
МакИкран
23
Йеннарис
7
Каньос
7
Саундерс
7
Саундерс
7
Каньос
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
12
Льюис Прайс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
8
Джон Свифт
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Хиллсбро
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