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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 апреля 2016
Хаддерсфилд Таун
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
83'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
88'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Ф. Форестьери
83'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Л. Жоао
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Г. Банн
80'
76'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Э. МакГиди
70'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
Замена
️️️️
М. Хадсон
58'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. Матмур
45'
Желтая карточка
М. Хадсон
44'
32'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-3
31
Стир
6
Линч
5
Хадсон
3
Хасбэнд
2
Смит
33
Банн
4
Уайтхэд
8
Биллинг
11
Лолли
21
Уэллс
10
Матмур
4-1-2-1-2
27
Вествуд
32
Хант
12
Беннетт
12
Лис
4
Ловенс
20
Ли
14
Лопес
23
Уоллес
46
МакГиди
88
Хупер
45
Форестьери
10
Матмур
35
Патерсон
35
Патерсон
10
Матмур
33
Банн
9
Сканнелл
9
Сканнелл
33
Банн
45
Форестьери
7
Матиаш
7
Матиаш
45
Форестьери
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
46
МакГиди
19
Жоао
19
Жоао
46
МакГиди
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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