Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Пью - статистика

Завершил карьеру
2 апреля 1987 (39)
#8 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
10
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
25.02.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
22.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
15.02.2020
Сток Сити
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
0 : 0
11.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
01.02.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
2 : 1
28.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
18.01.2020
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
3 : 1
11.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 1
01.01.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
29.12.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
1 : 0
26.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
21.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Барнсли
5 : 3
14.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
11.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
07.12.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
27.11.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Фулхэм
2 : 1
22.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
09.11.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
2 : 0
02.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
28.10.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
22.10.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
2 : 3
19.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
05.10.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 0
02.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
28.09.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 2
21.09.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
14.09.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
31.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
24.08.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
21.08.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 0
17.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.08.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
1 : 2
03.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
2
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
4
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+