Марк Пью - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пью
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пью
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|22.02.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.02.2020
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|38'
|11.02.2020
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|28.01.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|6:1
|Кардифф (Кардифф)
|29.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.12.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21.12.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|70'
|14.12.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|5:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.12.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|67'
|07.12.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Престон (Престон)
|30.11.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.11.2019
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.10.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|22.10.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|02.10.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Лутон Таун (Лутон)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.08.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.08.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Суонси (Суонси)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|03.08.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)