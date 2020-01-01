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    Марк Пью - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Пью
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 10 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2020 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    22.02.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    15.02.2020 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    38'
    11.02.2020 1' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.02.2020 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.02.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    28.01.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.01.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    11.01.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 6:1 Кардифф (Кардифф)
    29.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    26.12.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.12.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Чарльтон (Чарльтон)
    70'
    14.12.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 5:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.12.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    67'
    07.12.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Престон (Престон)
    30.11.2019 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.11.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.11.2019 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.11.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    02.11.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.10.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    22.10.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Рединг (Рединг)
    19.10.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.10.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:2 Блэкберн (Блэкберн)
    02.10.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.09.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.09.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.09.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Лутон Таун (Лутон)
    31.08.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.08.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    21.08.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Суонси (Суонси)
    17.08.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.08.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    03.08.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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