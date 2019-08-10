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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 10 августа 2019
Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
83'
Г. Холл
49'
К. Грант (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Грант
ГОЛ! 1:1!
Г. Холл
Пас отдал
Р. Мэннинг
83'
79'
Желтая карточка
К. Куанер
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Грант
Желтая карточка
Й. Барбе
48'
43'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
2'
Желтая карточка
А. Дьякаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Хаддерсфилд Таун
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
3-2-2-2
1
Ламли
22
Ранхель
24
Холл
5
Кэмерон
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
4
Сковен
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
4-3-1-1
5
Конголо
4
Элфик
26
Шиндлер
94
Хадергьонай
10
Притчард
6
Хогг
7
Бакуна
27
Дьякаби
9
Грант
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
10
Элиас Качунга
ПВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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