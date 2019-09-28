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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 28 сентября 2019
Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
84'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
89'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Красная карточка
Й. Барбе
82'
Желтая карточка
Й. Барбе
34'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
22'
16'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-1-3
1
Ламли
4
Болл
37
Ляйстнер
5
Кэмерон
3
Мэннинг
34
Кейн
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
21
Уэллс
3-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
32
Остин
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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