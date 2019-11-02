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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 ноября 2019
Лидс
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
39'
Т. Робертс
82'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хагилл
90'
+2
Желтая карточка
А. Ранхель
ГОЛ! 2:0!
Д. Харрисон
82'
79'
Желтая карточка
Л. Уоллас
70'
Желтая карточка
Д. Болл
ГОЛ! 1:0!
Т. Робертс
Пас отдал
Д. Харрисон
39'
Желтая карточка
М. Клих
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лидс
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
3-1-1-1-3
1
Касилья
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
11
Кошта
45
Бэмфорд
3-2-1-2
3
Уоллас
24
Холл
37
Ляйстнер
22
Ранхель
3
Мэннинг
10
Эзе
21
Уэллс
9
Хагилл
Остались в запасе
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
47
Джек Кларк
ПВ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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