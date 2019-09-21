Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 21 сентября 2019
Миллуолл
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
71'
Ш. Хатчинсон
56'
Н. Уэллс
72'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
85'
73'
Желтая карточка
Н. Уэллс
72'
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:1!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
М. Смит
71'
56'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
51'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Желтая карточка
Б. Томпсон
47'
33'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Миллуолл
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
3-4-2
29
МакКарти
5
Купер
15
Пирс
4
Хатчинсон
8
Моламби
8
Томпсон
17
Уоллес
3
Фергюсон
17
Смит
10
Бедварссон
3-2-1-3
1
Ламли
4
Болл
5
Кэмерон
37
Ляйстнер
34
Кейн
3
Мэннинг
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
21
Уэллс
Остались в запасе
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
6
Шон Уилльямс
ОП
11
Коннор Мэхони
ПВ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
11
Коннор Мэхони
ПВ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+