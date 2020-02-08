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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 февраля 2020
Хаддерсфилд Таун
08.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
57'
Э. Качунга
61'
С. Мунье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
82'
Желтая карточка
Д. Болл
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Мунье
61'
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
57'
27'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-3-1-1
19
Стирмен
26
Шиндлер
2
Симпсон
7
Бакуна
6
Хогг
32
Смит-Роу
10
Качунга
9
Мунье
3-2-1-1
4
Болл
3
Уоллас
24
Холл
34
Кейн
26
Осайи-Самуэль
10
Эзе
9
Хагилл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
47
Джек Кларк
ПВ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
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