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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити: обзор матча 29 декабря 2019
Куинз Парк Рейнджерс
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Халл Сити
32'
Д. Хонимэн
89'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
89'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ирвин
Пас отдал
Д. Боуэн
75'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
64'
Желтая карточка
Й. де Вейс
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хонимэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
3-2-1-1
1
Ламли
37
Ляйстнер
24
Холл
22
Ранхель
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
10
Эзе
21
Уэллс
4-3-1
25
Лонг
32
Бурк
2
Личай
30
де Вейс
3
Кингсли
10
Хонимэн
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
34
Тодд Кейн
ПЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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