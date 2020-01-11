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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 11 января 2020
Брентфорд
11.01.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
19'
С. Бенрахма
33'
О. Уоткинс
62'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
Р. Мэннинг
90'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
71'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
62'
ГОЛ! 2:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
56'
Желтая карточка
Т. Кейн
46'
Желтая карточка
Г. Холл
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Э. Пайннок
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Йенсен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-2-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Бенрахма
11
Уоткинс
3-2-1-1
1
Ламли
5
Кэмерон
4
Болл
24
Холл
34
Кейн
3
Мэннинг
10
Эзе
21
Уэллс
Остались в запасе
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Остались в запасе
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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