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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 октября 2019
Халл Сити
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
29'
Д. Боуэн
29'
Д. Боуэн
90+6'
Д. Магеннис
90+6'
Д. Магеннис
44'
Р. Мэннинг
44'
Р. Мэннинг
78'
Э. Эзе (П)
78'
Э. Эзе (П)
88'
Э. Эзе (П)
88'
Э. Эзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Боулер
90'
+10
ГОЛ! 4:6!
Д. Магеннис
Пас отдал
Д. Тораль
90'
+6
ГОЛ! 3:6!
Д. Магеннис
Пас отдал
Д. Тораль
90'
+6
88'
ГОЛ с пенальти! 2:6!
Э. Эзе
88'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Э. Эзе
Замена
️️️️
Д. Боулер
84'
83'
Замена
️️️️
Л. Амос
78'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Э. Эзе
78'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Эзе
Замена
️️️️
Д. Тораль
77'
62'
Замена
️️️️
M. Pugh
Замена
️️️️
Д. Магеннис
62'
62'
Замена
️️️️
Д. Хагилл
44'
ГОЛ! 2:2!
Р. Мэннинг
44'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мэннинг
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Т. Ивс
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
7
Marc Pugh
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
3-2-5-2
25
Лонг
6
Стюарт
2
17
Тафазолли
32
Бурк
2
Личай
11
Гросицки
10
Хонимэн
36
Ирвин
6
20
Элдер
39
Ивс
20
Боуэн
3-2-4-2
31
Келли
22
Ранхель
37
Ляйстнер
5
Кэмерон
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Хаир
5
4
Сковен
10
Эзе
21
Уэллс
5
Барбе
11
Боулер
11
Боулер
21
Тораль
21
Тораль
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Амос
10
Амос
7
7
9
Хагилл
9
Хагилл
Остались в запасе
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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