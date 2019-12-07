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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 07 декабря 2019
Куинз Парк Рейнджерс
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Престон
17'
Э. Эзе
67'
Э. Эзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
90'
Желтая карточка
Д. Сковен
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Эзе
67'
66'
Желтая карточка
Д. Радд
ГОЛ! 1:0!
Э. Эзе
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-2-2
1
Ламли
24
Холл
37
Ляйстнер
5
Кэмерон
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
8
Пью
10
Эзе
9
Хагилл
21
Уэллс
2-4-1
1
Радд
23
Хантингтон
16
Хьюз
44
Поттс
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Пирсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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