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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик: обзор матча 24 августа 2019
Куинз Парк Рейнджерс
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
48'
Н. Уэллс
61'
Э. Эзе
81'
Д. Хагилл
2'
С. Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
ГОЛ! 3:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Э. Эзе
81'
Желтая карточка
Г. Холл
78'
78'
Желтая карточка
Д. Гарнер
76'
Желтая карточка
Э. Робинсон
65'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ! 2:1!
Э. Эзе
61'
58'
Желтая карточка
Ш. Данкли
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
48'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Кипр
Пас отдал
Д. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Куинз Парк Рейнджерс
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
4-3-2
1
Ламли
3
Мэннинг
4
Болл
24
Холл
22
Ранхель
8
Пью
4
Сковен
10
Эзе
5
Барбе
21
Уэллс
3-2-2-1-1
1
Маршалл
13
Фокс
22
Данкли
4
Кипр
14
Бирн
33
Робинсон
8
Морси
8
Эванс
24
Якобс
14
Гарнер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
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