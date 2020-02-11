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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 11 февраля 2020
Суонси
11.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Ноутон
90'
56'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
41'
Желтая карточка
À. Rangel
41'
Желтая карточка
А. Ранхель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
7
Marc Pugh
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
4-2-3-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Родон
26
Ноутон
8
Галлахер
6
Гримес
24
Айю
31
Дханда
43
Целина
10
Брюстер
3-2-4-2
31
Келли
24
Холл
4
Болл
5
Кэмерон
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Эзе
7
5
8
Пью
9
Хагилл
5
Барбе
Остались в запасе
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
22
Erwin Mulder
ВР
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
47
Джек Кларк
ПВ
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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Суонси
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