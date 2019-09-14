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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун: обзор матча 14 сентября 2019
Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 2
Завершен
Лутон Таун
3'
Э. Эзе
20'
Н. Уэллс
28'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Желтая карточка
Г. Холл
90'
+2
65'
Желтая карточка
Э. Шайнни
Желтая карточка
Т. Кейн
47'
ГОЛ! 3:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Э. Эзе
28'
ГОЛ! 2:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Т. Ляйстнер
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эзе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лутон Таун
14
Джеймс Бри
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Куинз Парк Рейнджерс
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Лутон Таун
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
3-2-1-3
1
Ламли
24
Холл
37
Ляйстнер
4
Болл
3
Мэннинг
34
Кейн
10
Эзе
9
Хагилл
21
Уэллс
5
Барбе
1-1-2-1
14
Бри
8
Танниклифф
22
Шайнни
25
Луалуа
37
Браун
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Остались в запасе
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Джек Уилшир
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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