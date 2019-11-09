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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро: обзор матча 09 ноября 2019
Куинз Парк Рейнджерс
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 2
Завершен
Мидлсбро
25'
Н. Уэллс
44'
Д. Хаусон (АГ)
23'
Б. Ассомбалонга
69'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
90'
+4
Желтая карточка
Д. Рэндольф
90'
+2
Желтая карточка
Д. Фрай
Желтая карточка
Д. Кэмерон
89'
Желтая карточка
Д. Болл
83'
69'
ГОЛ! 2:2!
Б. Ассомбалонга
Желтая карточка
Г. Холл
53'
Желтая карточка
Н. Уэллс
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Хаусон
44'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
21
Марвин Джонсон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Мидлсбро
7
Адам Клэйтон
ЦП
3-2-1-1
1
Ламли
3
Уоллас
24
Холл
5
Кэмерон
3
Мэннинг
34
Кейн
10
Эзе
21
Уэллс
4-3-1-2
12
Рэндольф
23
Фрай
17
МакНэйр
4
Айяла
32
Фрэнд
21
Джонсон
10
Уинг
16
Хаусон
16
Тавернье
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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