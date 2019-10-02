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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 октября 2019
Кардифф
02.10.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
11'
Ш. Моррисон
45+1'
М. Пак
72'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
84'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
Желтая карточка
К. Патерсон
84'
ГОЛ! 3:0!
К. Патерсон
Пас отдал
Л. Бакуна
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Пак
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Э. Флинт
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
4-2-2
12
Смитис
23
Моррисон
12
Беннетт
21
Пелтье
44
Флинт
10
Бакуна
7
Пак
23
Мерфи
17
Томлин
3-2-2-1
37
Ляйстнер
4
Болл
5
Кэмерон
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Эзе
4
Сковен
9
Хагилл
Остались в запасе
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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