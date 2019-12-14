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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 декабря 2019
Барнсли
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
5 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
60'
К. Вудроу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
89'
Желтая карточка
Г. Холл
85'
Желтая карточка
Н. Уэллс
Желтая карточка
А. Моуатт
85'
Желтая карточка
Д. Браун
81'
Желтая карточка
Л. Томас
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вудроу
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
93
Мамаду Тиам
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
2-2
1
Радлингер
8
Бере
20
Моуатт
12
Вудроу
18
Браун
3-2-1-1
1
Ламли
3
Уоллас
37
Ляйстнер
24
Холл
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Эзе
9
Хагилл
Остались в запасе
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
93
Мамаду Тиам
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
93
Мамаду Тиам
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Остались в запасе
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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