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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон: обзор матча 21 декабря 2019
Куинз Парк Рейнджерс
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 2
Завершен
Чарльтон
6'
Д. Кэмерон
70'
М. Пью
90+5'
М. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Сарр
89'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
Желтая карточка
Д. Хагилл
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Пью
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
70'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
53'
17'
Желтая карточка
Д. Прэтли
11'
Желтая карточка
Б. Паррингтон
ГОЛ! 1:0!
Д. Кэмерон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Чарльтон
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
3-2-2-2
1
Ламли
24
Холл
37
Ляйстнер
5
Кэмерон
3
Мэннинг
34
Кейн
10
Эзе
8
Пью
9
Хагилл
21
Уэллс
4-1-1
15
Локьер
23
Сарр
2
Мэтьюз
14
Паррингтон
15
Прэтли
17
Леко
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Остались в запасе
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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