Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 августа 2019
Бристоль Сити
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
35'
А. Надь
59'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
А. Вайманн
79'
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
А. Вайманн
59'
Желтая карточка
Д. Хант
55'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
ГОЛ! 1:0!
А. Надь
35'
34'
Желтая карточка
А. Ранхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бристоль Сити
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
17
Бэйкер
26
Калас
15
Мур
32
Хант
6
Надь
8
Браунхилл
10
Роуи
23
Афобе
45
Палмер
18
Вайманн
3-2-2-2
1
Ламли
5
Кэмерон
24
Холл
22
Ранхель
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
8
Смит
10
Эзе
9
Хагилл
5
Барбе
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+