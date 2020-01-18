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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс: обзор матча 18 января 2020
Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
20'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
90'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Желтая карточка
Д. Кэмерон
90'
88'
Красная карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Л. Уоллас
79'
74'
Желтая карточка
П. Эрнандес
42'
Желтая карточка
С. Даллас
Желтая карточка
Н. Уэллс
36'
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
3-2-1-1
3
Уоллас
5
Кэмерон
24
Холл
34
Кейн
26
Осайи-Самуэль
10
Эзе
21
Уэллс
3-1-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
47
Джек Кларк
ПВ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
47
Джек Кларк
ПВ
4
Доминик Болл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
Остались в запасе
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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