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Годфред Донса
Статистика
Годфред Донса - статистика
Завершил карьеру
7 июня 1996 (30), Аккра
#30 | Полузащитник
Гана
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Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
3 : 3
20.05.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
4 : 1
13.05.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
06.05.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 1
27.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
3 : 0
20.04.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
14.04.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
3 : 0
08.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
4 : 1
04.04.2019
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
2 : 1
31.03.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
2 : 3
16.03.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 0
10.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 1
03.03.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
24.02.2019
Ювентус
78' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
18.02.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
0 : 1
03.02.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
СПАЛ
1 : 1
20.01.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3 : 2
29.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 2
26.12.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
22.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
4 : 1
01.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 2
21.10.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
06.10.2018
Болонья
Был в запасе
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