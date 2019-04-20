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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 20 апреля 2019
Болонья
20.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
54'
Л. Тонелли (АГ)
69'
Э. Пульгар
83'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Л. Крейчи
83'
ГОЛ! 2:0!
Э. Пульгар
69'
68'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Желтая карточка
Р. Орсолини
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Тонелли
54'
53'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Желтая карточка
Р. Сориано
52'
48'
Желтая карточка
Д. Сала
41'
Желтая карточка
Н. Мурру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Лянко
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Скорупски
13
Лянко
5
Данило
15
Мбайе
5
Пульгар
7
Крейчи
21
Джемаили
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
3-4-1-2
25
Аудеро
2
Андерсен
26
Тонелли
29
Мурру
17
Линетти
8
Экдаль
26
Прат
7
Сала
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Болонья - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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