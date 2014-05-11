Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мигель Борха
Статистика
Мигель Борха - статистика
Завершил карьеру
26 января 1993 (33)
#29 | Нападающий
182 см
Колумбия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
7
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
58' - 90'
90'
90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
0 : 2
27.04.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3 : 0
19.04.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2 : 0
07.04.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
26.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
3 : 1
22.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4 : 2
09.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 1
02.03.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
16.02.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0 : 1
09.02.2014
Дженоа
87' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3 : 3
02.02.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3 : 1
26.01.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 0
18.01.2014
Ливорно
46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
0 : 3
11.01.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1 : 2
21.12.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
2 : 2
07.12.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3 : 0
01.12.2013
Ливорно
69' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0 : 2
24.11.2013
Ювентус
73' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 0
09.11.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
1 : 0
03.11.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
3 : 3
30.10.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
82' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
20.10.2013
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
4 : 0
06.10.2013
Ливорно
Был в запасе
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
2
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
1
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+