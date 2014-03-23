Гаэтано Масуччи - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Гаэтано
|Фамилия
|Масуччи
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Гаэтано
|Фамилия
|Масуччи
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|73' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Дженоа (Генуя)
|06.05.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.04.2014
|81' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|12.04.2014
|90' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.03.2014
|75' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Рома (Рим)
|26.03.2014
|56' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|23.03.2014
|57' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|74'
|16.03.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Катания (Катания)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2013
|74' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.12.2013
|66' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Кьево (Верона)
|01.12.2013
|1' -77'
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.11.2013
|1' -64'
|Сампдория (Генуя)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Лацио (Рим)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:7
|Интер (Милан)
|15.09.2013
|83' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.09.2013
|64' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Ливорно (Ливорно)
|25.08.2013
|1' -65'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)