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    Гаэтано Масуччи - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Гаэтано
    Фамилия Масуччи
    Команда Пиза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1984 (38 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 73' -90' Милан (Милан) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.05.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Дженоа (Генуя)
    06.05.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    28.04.2014 81' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Ювентус (Турин)
    19.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    12.04.2014 90' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    06.04.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    30.03.2014 75' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Рома (Рим)
    26.03.2014 56' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    23.03.2014 57' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    74'
    16.03.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Катания (Катания)
    09.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2013 74' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    08.12.2013 66' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Кьево (Верона)
    01.12.2013 1' -77' Кальяри (Кальяри) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    24.11.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    10.11.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.11.2013 1' -64' Сампдория (Генуя) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Удинезе (Удине)
    06.10.2013 Был в запасе Парма (Парма) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Лацио (Рим)
    25.09.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.09.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:7 Интер (Милан)
    15.09.2013 83' -90' Верона (Верона) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    01.09.2013 64' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    25.08.2013 1' -65' Торино (Турин) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
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