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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 15 декабря 2013
Ювентус
15.12.2013, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 16 тур
4 : 0
Завершен
Сассуоло
15'
К. Тевес
28'
Ф. Пелузо
45'
К. Тевес
68'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
75'
74'
Замена
Г. Масуччи
️️️️
А. Флоро Флорес
71'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Ф. Маньянелли
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Тевес
70'
ГОЛ! 4:0!
К. Тевес
Пас отдал
М. Исла
68'
Замена
П. Де Челье
️️️️
Ф. Пелузо
56'
51'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Я. Куртич
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
45'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пелузо
Пас отдал
К. Тевес
28'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
15'
11'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
3
Алессандро Лонги
ЛП
4
Франческо Маньянелли
(К)
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Марсело Гаццола
ПП
6
Симоне Миссироли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
13
Пелузо
19
Бонуччи
22
Исла
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
12
Льоренте
32
Тевес
4-1-3-2
25
Пеголо
20
Бьянко
4
Марроне
6
Марцоратти
51
Антеи
4
Маньянелли
23
Гаццола
27
Куртич
3
Лонги
9
Флоро Флорес
6
Миссироли
13
Пелузо
29
Де Челье
29
Де Челье
13
Пелузо
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
32
Тевес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Тевес
9
Флоро Флорес
26
Масуччи
26
Масуччи
9
Флоро Флорес
4
Маньянелли
13
Чибса
13
Чибса
4
Маньянелли
27
Куртич
11
Дзадза
11
Дзадза
27
Куртич
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
5
Карим Лариби
ЦП
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
16
Карл Валери
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
16
Карл Валери
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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