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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 11 мая 2014
Сассуоло
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 2
Завершен
Дженоа
16'
А. Флоро Флорес
66'
Д. Бьондини
86'
Н. Сансоне
89'
А. Флоро Флорес
40'
Э. Калайо
76'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
90'
+5
Желтая карточка
Л. Антонелли
Желтая карточка
Л. Антеи
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
А. Флоро Флорес
89'
ГОЛ! 3:2!
Н. Сансоне
Пас отдал
Ф. Маньянелли
86'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Бьондини
85'
81'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
79'
Замена
М. Конате
️️️️
Э. Калайо
78'
Желтая карточка
А. Джилардино
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Джилардино
Пас отдал
Кабрал
70'
Замена
С. Де Майо
️️️️
А. Бертолаччи
69'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
А. Гамберини
ГОЛ! 2:1!
Д. Бьондини
Пас отдал
Д. Берарди
66'
Желтая карточка
Д. Берарди
64'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Бриги
64'
Замена
П. Мендеш
️️️️
А. Рози
61'
49'
Желтая карточка
Кабрал
40'
Пенальти не реализован!
А. Джилардино
40'
ГОЛ! 1:1!
Э. Калайо
32'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Берарди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
44
Паоло Соколи
ЦЗ
94
Аллан Блаз
ЦЗ
36
Джакомо Лукарини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
67
Лука Тальявакке
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-3-1-2
25
Пеголо
28
Каннаваро
20
Рози
3
Циглер
51
Антеи
8
Бьондини
4
Маньянелли
4
Бриги
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
3-2-2-3
1
Перин
8
Бурдиссо
5
Гамберини
13
Антонелли
24
Врсалько
7
Антонини
88
Кабрал
91
Бертолаччи
19
Джилардино
10
Сентурион
16
Калайо
20
Рози
3
Мендеш
3
Мендеш
20
Рози
8
Бьондини
6
Миссироли
6
Миссироли
8
Бьондини
4
Бриги
11
Сансоне
11
Сансоне
4
Бриги
91
Бертолаччи
87
Де Майо
87
Де Майо
91
Бертолаччи
5
Гамберини
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
5
Гамберини
16
Калайо
11
Конате
11
Конате
16
Калайо
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
44
Паоло Соколи
ЦЗ
94
Аллан Блаз
ЦЗ
36
Джакомо Лукарини
ЦЗ
67
Лука Тальявакке
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
44
Паоло Соколи
ЦЗ
94
Аллан Блаз
ЦЗ
36
Джакомо Лукарини
ЦЗ
67
Лука Тальявакке
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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