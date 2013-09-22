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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 22 сентября 2013
Сассуоло
22.09.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 7
Завершен
Интер
7'
Р. Паласио
23'
С. Таидер
33'
Р. Пучино (АГ)
53'
Р. Альварес
64'
Д. Милито
75'
Э. Камбьяссо
83'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
Желтая карточка
П. Бьянко
90'
83'
ГОЛ! 0:7!
Д. Милито
Пас отдал
Ф. Гуарин
75'
ГОЛ! 0:6!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Д. Милито
67'
Замена
Уоллес
️️️️
Жонатан
64'
ГОЛ! 0:5!
Д. Милито
Пас отдал
Р. Альварес
Замена
П. Бьянко
️️️️
Ж. Россини
57'
56'
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
54'
Замена
Д. Милито
️️️️
Р. Паласио
53'
ГОЛ! 0:4!
Р. Альварес
Замена
С. Дзадза
️️️️
Р. Чибса
38'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Р. Пучино
23'
ГОЛ! 0:2!
С. Таидер
Желтая карточка
С. Миссироли
22'
16'
Желтая карточка
С. Таидер
Замена
Р. Пучино
️️️️
М. Гаццола
14'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
13'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
4-5-1
22
Помини
35
Россини
23
Гаццола
15
Ачерби
3
Циглер
27
Куртич
6
Миссироли
4
Маньянелли
13
Чибса
18
Скелотто
9
Флоро Флорес
4-5-1
1
Ханданович
14
Кампаньяро
13
Раноккия
15
Жуан
5
Нагатомо
2
Жонатан
13
Гуарин
91
Камбьяссо
11
Альварес
8
Таидер
8
Паласио
23
Гаццола
2
Пучино
2
Пучино
23
Гаццола
35
Россини
20
Бьянко
20
Бьянко
35
Россини
13
Чибса
11
Дзадза
11
Дзадза
13
Чибса
2
Жонатан
2
Уоллес
2
Уоллес
2
Жонатан
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
8
Паласио
22
Милито
22
Милито
8
Паласио
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
5
Карим Лариби
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сассуоло - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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