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Иван Мартич
Статистика
Иван Мартич - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1990 (35), Уцвиль
#27 | Защитник
183 см | 70 кг
Хорватия | Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
16
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
2 : 2
30.05.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2 : 1
17.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2 : 2
10.05.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 1
03.05.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 1
29.04.2015
Верона
55' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
20.04.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 3
11.04.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 3
04.04.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
22.03.2015
Верона
1' - 53'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
2 : 0
15.03.2015
Наполи
85' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
2 : 2
07.03.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
01.03.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 1
22.02.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
5 : 2
15.02.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
07.02.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 1
01.02.2015
Верона
1' - 81'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1 : 0
25.01.2015
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
4 : 0
18.01.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
1' - 83'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0 : 0
06.01.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
0 : 1
21.12.2014
Кьево
1' - 44'
27'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 2
14.12.2014
Верона
1' - 73'
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 2
09.11.2014
Верона
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
1' - 46'
26'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
6 : 2
26.10.2014
Верона
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
1 : 3
19.10.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
2 : 2
24.09.2014
Дженоа
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
0 : 1
21.09.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2 : 1
15.09.2014
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 0
31.08.2014
Верона
1' - 90'
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