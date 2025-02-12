Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Польша. Экстракласса
Команды
Погонь
Бенжамин Менди
Новости
€ 400 тыс
Бенжамин Менди - новости
Погонь
17 июля 1994 (32)
#23 | Защитник
185 см
Франция | Сенегал
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы
2024.04.25 08:24
1
10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»
2023.11.04 10:48
1
Бенжамин Менди требует от «Манчестер Сити» зарплату за два года
2023.08.08 00:17
1
Фото
Менди нашел новый клуб – с него сняли 10 обвинений в изнасилованиях
2023.07.19 12:45
Винисиус – о снятых обвинениях Менди в изнасилованиях: «Бенжамин – жертва, сколько еще нас будут обвинять?»
2023.07.16 20:55
4
«Кто ответит за ущерб, как ему вернуть карьеру?»: Депай – о снятии обвинений с Менди
2023.07.15 13:36
1
Погба отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из тюрьмы
2023.07.15 09:35
1
Бенжамина Менди оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях: он расплакался в суде
2023.07.14 18:45
4
Потерпевшая по делу Менди: «Сначала он хотел посмотреть на мои большие сиськи, а потом изнасиловал»
2023.06.30 23:38
3
Обвиняемый в изнасилованиях Менди сообщил, что у него было 10 тысяч сексуальных партнерш
2023.06.30 22:23
3
Менди признан невиновным по семи эпизодам сексуальных преступлений
2023.01.13 16:45
1
Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал
2022.11.09 10:48
9
Менди, обвиненяемый в изнасилованиях, сравнил себя с Брэдом Питтом
2022.11.08 12:33
Комментатор Елагин предложил кастрировать Менди, который обвиняется в серии изнасилований
2022.10.19 11:21
5
Менди признан невиновным по одному из обвинений в изнасиловании
2022.09.13 20:16
Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные
2022.09.06 18:26
18
Менди грозит пожизненное заключение. Он запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их
2022.08.23 12:08
9
Прокурор: Менди запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их
2022.08.15 17:42
26
Кукурелья стал самым дорогим левым защитником в истории
2022.08.05 15:47
Защитник «Манчестер Сити» Менди отрицает обвинения в изнасилованиях
2022.05.23 21:45
Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в восьмой попытке изнасилования (L'Equipe)
2022.02.02 17:43
2
Обвиняемый в семи изнасилованиях Менди отпущен под залог
2022.01.07 20:29
9
Бенжамина Менди ради его безопасности перевели в тюрьму с более строгим режимом
2022.01.05 08:23
Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в седьмом эпизоде изнасилования
2021.12.22 15:58
14
Фото
«У темнокожих не различают ни имен, ни лиц». Эдуар Менди возмутился, что журналисты путают его с Бенжамином Менди
2021.11.18 00:33
10
Daily Mail: защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования
2021.11.16 15:14
10
Защитник «Манчестер Сити» Менди останется под стражей до января. Его обвинили в изнасиловании
2021.09.11 11:47
Менди поместили в тюрьму в Ливерпуле. Суд отказал ему в освобождении под залог
2021.09.01 18:42
2
Защитника «Манчестер Сити» Менди заключили под стражу. Его обвинили в изнасиловании
2021.08.28 17:56
3
1
2
3
4
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
1
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
7
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+