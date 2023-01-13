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    Менди признан невиновным по семи эпизодам сексуальных преступлений

    В Королевском суде Честера прошло слушание по делу левого защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди.

    С 28-летнего футболиста сняли обвинения по семи случаям предполагаемого сексуального насилия.

    Присяжные не вынесли вердикт по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования.

    Повторное судебное разбирательство по двум оставшимся обвинениям запланировано на 26 июня.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +659

      Mityai90 1 час назад

      на пж идиот поедет. Вот че не хватало человеку, бабки, слава, любимая работа.

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