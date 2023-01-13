Менди признан невиновным по семи эпизодам сексуальных преступлений

на пж идиот поедет. Вот че не хватало человеку, бабки, слава, любимая работа.
В Королевском суде Честера прошло слушание по делу левого защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди.
С 28-летнего футболиста сняли обвинения по семи случаям предполагаемого сексуального насилия.
Присяжные не вынесли вердикт по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования.
Повторное судебное разбирательство по двум оставшимся обвинениям запланировано на 26 июня.
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