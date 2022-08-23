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    Менди грозит пожизненное заключение. Он запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их

    Продолжаются слушания по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди, который обвиняется в серии изнасилований.

    Ранее прокурор Тимоти Крей заявил, что Менди запирал женщин в комнатах дома и насиловал их. По информации Marca, французу может грозить пожизненное заключение.

    • Менди обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
    • Игрок отвергает обвинения.
    • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5757

      GoldPlayFIFARus9 50 минут назад

      Хм... женщины против ****, а вот тут 50 на 50. Белого понятное дело бы уже давно посадили. Посмотрим чьё кунг-фу сильнее.
      И как написали ниже, а что эти женщины делали у него дома? Их связанными привезли? Или они рассчитывали тупо на чужое бабло потусить ничего не дав взамен? Или как всегда хотят нажиться на богатом человеке...

      0
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      Рейтинг: +1351

      Artemka444 1 час назад

      Доки то где?

      0
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      Рейтинг: +14934

      Fusballer 1 час назад

      А что они там все делали, женщины эти? Чай приходили попить?

      1
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      Рейтинг: +37

      Romeo 123 1 час назад

      Пожизненно

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      Рейтинг: +13872

      Skull_Boy 1 час назад

      Изнасилование доказать сложно, тем более доказуха чисто слова, а сказать можно все что угодно, так что выйдет и как показывает практика просто этот чел попадет на нереальное бабло на выплату этим шкурам

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      Рейтинг: +16609

      ilichkadr 1 час назад

      Расстрелять и всего делов.

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      Рейтинг: +745

      Suvorov51 > ilichkadr 26 минут назад

      Нельзя, он смазной, а передними колено прикланяют

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