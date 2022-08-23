Менди грозит пожизненное заключение. Он запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их

Продолжаются слушания по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди, который обвиняется в серии изнасилований.

Ранее прокурор Тимоти Крей заявил, что Менди запирал женщин в комнатах дома и насиловал их. По информации Marca, французу может грозить пожизненное заключение.