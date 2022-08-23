Менди грозит пожизненное заключение. Он запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их

Хм... женщины против ****, а вот тут 50 на 50. Белого понятное дело бы уже давно посадили. Посмотрим чьё кунг-фу сильнее.
И как написали ниже, а что эти женщины делали у него дома? Их связанными привезли? Или они рассчитывали тупо на чужое бабло потусить ничего не дав взамен? Или как всегда хотят нажиться на богатом человеке...
Продолжаются слушания по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди, который обвиняется в серии изнасилований.
Ранее прокурор Тимоти Крей заявил, что Менди запирал женщин в комнатах дома и насиловал их. По информации Marca, французу может грозить пожизненное заключение.