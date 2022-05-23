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Защитник «Манчестер Сити» Менди отрицает обвинения в изнасилованиях

В Королевском суде Честера проходит слушание по делу левого защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди.

Футболист обвиняется в девяти преступлениях – семи эпизодах изнасилования, одном эпизоде насилия на сексуальной почве и одной попытке изнасилования.

В ходе судебного заседания 27-летний француз отрицал все обвинения в свой адрес.

В деле пострадавшими указаны шесть женщин. Менди предстанет перед присяжными 25 июля.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Independent

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23.05.2022 21:45
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