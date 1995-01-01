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    Менди поместили в тюрьму в Ливерпуле. Суд отказал ему в освобождении под залог

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди, обвиняемый в изнасиловании, помещен в тюрьму, сообщает Manchester Evening News.

    По итогам заседания суда, который прошел в закрытом режиме, футболисту было отказано в освобождении под залог. После предъявления обвинения Менди арестовали и поместили в тюрьму HMP Altcourse в Ливерпуле.

    10 сентября состоится следующее слушание по его делу.

    • 27-летнего француза обвиняют в четырех случаях изнасилования и сексуального домогательства.
    • В этом сезоне Менди принял участие в 2 матчах.
    • Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4764

      Из Твери Леха 20 минут назад

      я так и думал, что он сейф потрошил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +615

      mama1991 1 час назад

      странные случаи конечно, пацаны с такими бабками могут позволить себе любых элитных баб, зачем им криминал? странно...

      2
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      Рейтинг: +337

      lNeTl > mama1991 49 минут назад

      видимо не хватает остроты ощущений,что тем,что другим.Скорее всего история раздутая,а бабы ушли видимо неудовлетворенные.

      0
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      Рейтинг: +537

      сутулая собака и лисы > mama1991 39 минут назад

      наличие денег никак не влияет на интеллект.
      он спортсмен, он пинает мяч, на этом всё, захотелось посовать свою пипиську в других людей без их согласия, сел в тюрьму.

      0
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      Рейтинг: +1685

      Красногорск_Фан > сутулая собака и лисы 21 минуту назад

      Теперь в него посуют. Чем еще в тюрьме заниматься

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