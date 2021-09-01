Менди поместили в тюрьму в Ливерпуле. Суд отказал ему в освобождении под залог

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди, обвиняемый в изнасиловании, помещен в тюрьму, сообщает Manchester Evening News.
По итогам заседания суда, который прошел в закрытом режиме, футболисту было отказано в освобождении под залог. После предъявления обвинения Менди арестовали и поместили в тюрьму HMP Altcourse в Ливерпуле.
10 сентября состоится следующее слушание по его делу.
- 27-летнего француза обвиняют в четырех случаях изнасилования и сексуального домогательства.
- В этом сезоне Менди принял участие в 2 матчах.
- Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.
Источник: Manchester Evening News