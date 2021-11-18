«У темнокожих не различают ни имен, ни лиц». Эдуар Менди возмутился, что журналисты путают его с Бенжамином Менди

Вратарь «Челси» Эдуар Менди выразил негодование по поводу публикаций на тему обвинений Бенжамина Менди в изнасилованиях. Журналисты по ошибке размещают в статьи фото Эдуара, а не Бенжамина.

«Печально видеть, что в 2021 году у темнокожих не различают ни имен, ни лиц. Не так сложно различить два лица. В этом может помочь клубная форма», – написал Эдуар Менди.