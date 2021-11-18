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  • «У темнокожих не различают ни имен, ни лиц». Эдуар Менди возмутился, что журналисты путают его с Бенжамином Менди

«У темнокожих не различают ни имен, ни лиц». Эдуар Менди возмутился, что журналисты путают его с Бенжамином Менди

18 ноября 2021, 00:33
10

Вратарь «Челси» Эдуар Менди выразил негодование по поводу публикаций на тему обвинений Бенжамина Менди в изнасилованиях. Журналисты по ошибке размещают в статьи фото Эдуара, а не Бенжамина.

«Печально видеть, что в 2021 году у темнокожих не различают ни имен, ни лиц. Не так сложно различить два лица. В этом может помочь клубная форма», – написал Эдуар Менди.

  • Бенжамина Менди обвиняют в 6 изнасилованиях.
  • Менди находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле.
  • Его взяли под стражу в конце августа.

Источник: инстаграм Эдуара Менди
Англия. Премьер-лига Челси Менди Бенжамин Менди Эдуар
Комментарии (10)
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Frankfurt Am Main
1637198109
Что поделаешь если вы все на одно лицо
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Дядя Серёжа
1637199789
Правильно, насилие нужно совершать в подготовленной и узнаваемой форме, чтоб вас, козлов, долго не искали.
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altezzik
1637208266
У нас журналисты Карпина от Газзаева отличить не могут, а он о своём.
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AZ
1637215694
6 изнасилований... черно*опым даже чемпионам мира бабы не дают...
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Fusballer
1637221123
Паскаль, хватит ныть!
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VVM1964
1637227336
Ну всё , теперь придется и на второе колено становиться )
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zigbert
1637251634
Придется потерпеть Эдуард, однофамильцев много на белом свете.
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