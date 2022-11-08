Менди, обвиненяемый в изнасилованиях, сравнил себя с Брэдом Питтом

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди дал показания в суде по поводу обвинений в совершении нескольких изнасилований.
«После перехода в «Манчестер Сити» интерес со стороны женщин ко мне вырос в десять раз.
Если они хотели сексуальной связи, и я этого хотел, то я не возражал. Я понимаю, что я не Брэд Питт и девушки писали мне не из-за внешности», – сказал Менди.
- Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
- Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
- «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.
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Источник: RMC Sport