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    Менди, обвиненяемый в изнасилованиях, сравнил себя с Брэдом Питтом

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди дал показания в суде по поводу обвинений в совершении нескольких изнасилований.

    «После перехода в «Манчестер Сити» интерес со стороны женщин ко мне вырос в десять раз.

    Если они хотели сексуальной связи, и я этого хотел, то я не возражал. Я понимаю, что я не Брэд Питт и девушки писали мне не из-за внешности», – сказал Менди.

    • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
    • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
    • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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