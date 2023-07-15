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    • «Кто ответит за ущерб, как ему вернуть карьеру?»: Депай – о снятии обвинений с Менди

    «Кто ответит за ущерб, как ему вернуть карьеру?»: Депай – о снятии обвинений с Менди

    Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из-под стражи.

    • Экс-игрока «Манчестер Сити» оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.
    • Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.
    • Менди находился под арестом во время следствия.

    «Все дела прекращены. Так что мы будем делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру?

    Многолетние усилия ради того, чтобы стать профессиональным футболистом – и что теперь? Я никогда не затрагивал эту тему, потому что не знал всех деталей, но я разговаривал с ним один раз по FaceTime, когда он находился за решеткой, и пару раз встречался с ним на футбольном поле. Я не видел в нем ничего злого.

    Мы не можем мириться с тем, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда вред уже причинен? Не отворачивайтесь, люди», – написал Депай в соцсетях.

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    Источник: твиттер Мемфиса Депая

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14732

      R_a_i_n 6 минут назад

      10 обвинений, это прям спланированная акция какая-то. Логично теперь, что полиция должна этих 10 шляндр арестовать за заведомо ложное обвинение. Ну и сопсна открыть 10 уголовных дел.

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