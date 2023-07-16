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    • Винисиус – о снятых обвинениях Менди в изнасилованиях: «Бенжамин – жертва, сколько еще нас будут обвинять?»

    Винисиус – о снятых обвинениях Менди в изнасилованиях: «Бенжамин – жертва, сколько еще нас будут обвинять?»

    Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из-под стражи.

    • Экс-игрока «Манчестер Сити» оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.
    • Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.
    • Менди находился под арестом во время следствия.

    «Бенжамин, мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты потерял два года карьеры, но это меньшее, что с тобой могло произойти. Есть психологический ущерб. Твоя жизнь никогда не будет прежней. Ты – жертва уничтожения репутации.

    Сколько еще нас будут обвинять и осуждать, не давая права на защиту? Фейки распространяются без какой-либо проверки. Для повышения кликов и охватов люди готовы идти на все.

    Как возместят ущерб Менди?» – написал Винисиус.

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    Источник: твиттер Винисиуса

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    Сегодня, 20:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1605

      Таврида 6 минут назад

      "Нас" этого кого? Вы какая-то особая каста, не связанная с другими людьми? И зачем врать про "не давая права на защиту?" Может это от "вас" уже никакой защиты нет, даже в суде?

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      Рейтинг: +269

      Боров мясной 31 минуту назад

      Откупился урод, теперь мартыхаи песню свою запели, макакам всё можно.

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