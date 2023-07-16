Винисиус – о снятых обвинениях Менди в изнасилованиях: «Бенжамин – жертва, сколько еще нас будут обвинять?»

"Нас" этого кого? Вы какая-то особая каста, не связанная с другими людьми? И зачем врать про "не давая права на защиту?" Может это от "вас" уже никакой защиты нет, даже в суде?
Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из-под стражи.
- Экс-игрока «Манчестер Сити» оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.
- Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.
- Менди находился под арестом во время следствия.
«Бенжамин, мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты потерял два года карьеры, но это меньшее, что с тобой могло произойти. Есть психологический ущерб. Твоя жизнь никогда не будет прежней. Ты – жертва уничтожения репутации.
Сколько еще нас будут обвинять и осуждать, не давая права на защиту? Фейки распространяются без какой-либо проверки. Для повышения кликов и охватов люди готовы идти на все.
Как возместят ущерб Менди?» – написал Винисиус.