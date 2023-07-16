Винисиус – о снятых обвинениях Менди в изнасилованиях: «Бенжамин – жертва, сколько еще нас будут обвинять?»

Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из-под стражи.

Экс-игрока «Манчестер Сити» оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.

Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.

Менди находился под арестом во время следствия.

«Бенжамин, мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты потерял два года карьеры, но это меньшее, что с тобой могло произойти. Есть психологический ущерб. Твоя жизнь никогда не будет прежней. Ты – жертва уничтожения репутации.

Сколько еще нас будут обвинять и осуждать, не давая права на защиту? Фейки распространяются без какой-либо проверки. Для повышения кликов и охватов люди готовы идти на все.

Как возместят ущерб Менди?» – написал Винисиус.