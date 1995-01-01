Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в восьмой попытке изнасилования (L'Equipe)

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамину Менди предъявили очередные обвинения в изнасиловании.
По информации L'Equipe, сегодня 27-летнего француза обвинили в восьмой попытке изнасилования. До этого его обвиняли в семи случаях изнасилования.
- 7 января суд отпустил игрока из тюрьмы под денежный залог.
- За ним был установлен специальный надзор.
- Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.
Обвиняемый в семи изнасилованиях Менди отпущен под залог
Бенжамина Менди ради его безопасности перевели в тюрьму с более строгим режимом
Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в седьмом эпизоде изнасилования