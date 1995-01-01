Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в восьмой попытке изнасилования (L'Equipe)

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамину Менди предъявили очередные обвинения в изнасиловании.

По информации L'Equipe, сегодня 27-летнего француза обвинили в восьмой попытке изнасилования. До этого его обвиняли в семи случаях изнасилования.

7 января суд отпустил игрока из тюрьмы под денежный залог.

За ним был установлен специальный надзор.

Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.

Обвиняемый в семи изнасилованиях Менди отпущен под залог

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