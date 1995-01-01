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    Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в восьмой попытке изнасилования (L'Equipe)

    Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамину Менди предъявили очередные обвинения в изнасиловании.

    По информации L'Equipe, сегодня 27-летнего француза обвинили в восьмой попытке изнасилования. До этого его обвиняли в семи случаях изнасилования.

    • 7 января суд отпустил игрока из тюрьмы под денежный залог.
    • За ним был установлен специальный надзор.
    • Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.

    Обвиняемый в семи изнасилованиях Менди отпущен под залог

    Бенжамина Менди ради его безопасности перевели в тюрьму с более строгим режимом

    Защитника «Ман Сити» Менди обвинили в седьмом эпизоде изнасилования

    Источник: L'Equipe

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