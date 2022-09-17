Мурикуй - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Луис Гильерме
|Фамилия
|да Консейсао Силва
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Луис Гильерме
|Фамилия
|да Консейсао Силва
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|24
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|2:0
|Сеара (Форталеза)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|1' -62'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.10.2022
|1' -65'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -61'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|26.09.2022
|46' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.09.2022
|66' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|03.09.2022
|80' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|27.08.2022
|1' -73'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.08.2022
|1' -61'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|13.08.2022
|83' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|1' -73'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|56'
|01.08.2022
|58' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.07.2022
|1' -46'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|26.06.2022
|1' -69'
|Аваи (Флорианополис)
|2:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.06.2022
|1' -46'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)
|33'
|14.06.2022
|1' -60'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|67'
|30.05.2022
|75' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|16.05.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.05.2022
|1' -77'
|Аваи (Флорианополис)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|72'
|26.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|61' 90'
|17.04.2022
|1' -60'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|11.04.2022
|1' -81'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)