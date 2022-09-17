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    Мурикуй - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Луис Гильерме
    Фамилия да Консейсао Силва
    Команда Аваи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июня 1986 (36 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 24 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 2:0 Сеара (Форталеза)
    05.11.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    28.10.2022 1' -62' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.10.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    17.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    07.10.2022 1' -65' Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 1' -61' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    26.09.2022 46' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    17.09.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.09.2022 66' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    03.09.2022 80' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    27.08.2022 1' -73' Коритиба (Коритиба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.08.2022 1' -61' Аваи (Флорианополис) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    13.08.2022 83' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 1' -73' Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    56'
    01.08.2022 58' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
    03.07.2022 1' -46' Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    26.06.2022 1' -69' Аваи (Флорианополис) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20.06.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    17.06.2022 1' -46' Аваи (Флорианополис) 3:2 Форталеза (Форталеза)
    33'
    14.06.2022 1' -60' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    09.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    67'
    30.05.2022 75' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    16.05.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    10.05.2022 1' -77' Аваи (Флорианополис) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    72'
    26.04.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 3:2 Гойас (Гояния)
    61' 90'
    17.04.2022 1' -60' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    11.04.2022 1' -81' Аваи (Флорианополис) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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