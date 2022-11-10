Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мурикуй - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1986 (40)
#11 | Нападающий
171 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аваи
24
4
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
3 : 0
23.10.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Аваи
0 : 3
17.10.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Аваи
1 : 2
07.10.2022
Ботафого
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
4 : 0
26.09.2022
Аваи
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Аваи
1 : 0
17.09.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Аваи
1 : 1
11.09.2022
Атлетико Паранаэнсе
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Аваи
0 : 1
23.08.2022
Интернасьонал
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
1 : 1
13.08.2022
Аваи
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Аваи
1 : 1
07.08.2022
Коринтианс
1' - 73'
56'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Америка Минейро
3 : 1
01.08.2022
Аваи
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Аваи
2 : 2
26.06.2022
Палмейрас
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.06.2022
Аваи
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Аваи
3 : 2
17.06.2022
Форталеза
1' - 46'
33'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
0 : 1
14.06.2022
Аваи
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
09.06.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Аваи
1 : 1
05.06.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.05.2022
Аваи
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Аваи
1 : 2
16.05.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Аваи
2 : 1
10.05.2022
Коритиба
1' - 77'
72'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Аваи
3 : 2
26.04.2022
Гойас
1' - 90'
61'
90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коринтианс
3 : 0
17.04.2022
Аваи
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Аваи
1 : 0
11.04.2022
Америка Минейро
1' - 81'
Главные новости
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+