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Эдуард Кампабадаль
Статистика
Эдуард Кампабадаль - статистика
Завершил карьеру
26 января 1993 (33), Таррагона
#33 | Защитник
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
14
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кордоба
0 : 1
24.04.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
0 : 0
19.04.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
1 : 1
08.04.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.03.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2 : 0
15.03.2015
Кордоба
72' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Кордоба
1 : 2
21.02.2015
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 0
31.01.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
1' - 56'
32'
56'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 17 тур
Кордоба
2 : 0
05.01.2015
Гранада
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 0
20.12.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
06.12.2014
Кордоба
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1 : 1
25.10.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1 : 2
18.10.2014
Малага
46' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 1
12.09.2014
Кордоба
1' - 68'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1 : 1
30.08.2014
Сельта
Был в запасе
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