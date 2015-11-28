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    Петр Маларчик - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Петр
    Фамилия Маларчик
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1991 (31 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Престон (Престон)
    12.01.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Лидс (Лидс)
    02.01.2016 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    29.12.2015 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.12.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.12.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    15.12.2015 71' -90' Фулхэм (Лондон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.12.2015 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.12.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.11.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.11.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    07.11.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:5 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    03.11.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    31.10.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    24.10.2015 86' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.10.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.10.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    03.10.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.09.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    15.09.2015 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    11.09.2015 Был в запасе Рединг (Рединг) 5:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    29.08.2015 46' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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