Петр Маларчик - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Маларчик
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1991 (31 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Маларчик
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|12.01.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|02.01.2016
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.12.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.12.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.12.2015
|71' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.12.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:5
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|24.10.2015
|86' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.09.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|11.09.2015
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|5:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.08.2015
|46' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)