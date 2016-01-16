Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петр Маларчик - статистика

Завершил карьеру
1 августа 1991 (35)
#21 | Защитник
189 см
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.01.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
12.01.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бернли
0 : 0
02.01.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
0 : 1
29.12.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
26.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
19.12.2015
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
15.12.2015
Ипсвич Таун
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
04.12.2015
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Чарльтон
0 : 3
28.11.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
21.11.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
31.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.10.2015
Ипсвич Таун
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
3 : 0
20.10.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.10.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 0
03.10.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2015
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
0 : 1
15.09.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
5 : 1
11.09.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
29.08.2015
Брайтон
46' - 90'
Главные новости
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+