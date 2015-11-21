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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
Ипсвич Таун - Вулверхэмптон: обзор матча 21 ноября 2015
Ипсвич Таун
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
16'
Д. Дуглас
54'
Д. Мерфи
39'
Д. Хенри
75'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
90'
+4
Желтая карточка
А. Ле Фондре
Желтая карточка
Л. Чамберс
90'
77'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Грэм
75'
ГОЛ! 2:2!
Б. Афобе
Пас отдал
А. Ле Фондре
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Брю
69'
65'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. Питман
54'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хенри
Пас отдал
М. Уильямсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуглас
Пас отдал
Й. Кнудсен
16'
11'
Желтая карточка
Д. Хенри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
16
Жиль Кук
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Вулверхэмптон
27
Джон Флэтт
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-3-3
1
Геркен
3
Кнудсен
6
Берра
15
Смит
4
Чамберс
8
Скьюз
17
Брю
22
Дуглас
11
Питман
20
Сирс
9
Мерфи
4-4-1-1
1
Икеме
23
Батт
5
Уильямсон
13
Голбоурн
2
Йорфа
29
МакДональд
17
Хенри
16
Эдвардс
19
Прайс
10
Грэм
23
Афобе
17
Брю
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
17
Брю
10
Грэм
9
Ожо
9
Ожо
10
Грэм
16
Эдвардс
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
16
Эдвардс
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Вулверхэмптон
16
Жиль Кук
ЦП
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
14
Натан Бирн
ПЗ
27
Джон Флэтт
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
16
Жиль Кук
ЦП
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
27
Джон Флэтт
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
Портмен Роуд
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