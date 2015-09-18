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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 18 сентября 2015
Ипсвич Таун
18.09.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
32'
Б. Питман (П)
22'
Д. Коттерилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
Желтая карточка
К. Берра
85'
85'
Замена
П. Робинсон
️️️️
Д. Грей
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
80'
73'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Э. Шайнни
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Л. Туре
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Питман
66'
Желтая карточка
Д. Дуглас
59'
57'
Желтая карточка
Д. Гроундс
45'
+3
Замена
П. Кэддис
️️️️
Н. Ирдли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Питман
32'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коттерилл
Пас отдал
Э. Шайнни
10'
Желтая карточка
Д. Коттерилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-3-3
1
Геркен
6
Берра
3
Кнудсен
15
Смит
4
Чамберс
2
Мэйтленд-Найлс
8
Скьюз
22
Дуглас
39
Туре
11
Питман
20
Сирс
4-2-2-2
29
Кушчак
23
Ирдли
5
Моррисон
17
Гроундс
23
Спектор
25
Глисон
8
Кифтенбельд
22
Шайнни
10
Грей
8
Дональдсон
11
Коттерилл
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
10
Фрейзер
2
Мэйтленд-Найлс
39
Туре
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
39
Туре
11
Питман
9
Мерфи
9
Мерфи
11
Питман
10
Грей
4
Робинсон
4
Робинсон
10
Грей
23
Ирдли
41
Кэддис
41
Кэддис
23
Ирдли
22
Шайнни
19
Магома
19
Магома
22
Шайнни
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бирмингем Сити
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Адам Легздиньш
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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