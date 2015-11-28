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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Ипсвич Таун
Чарльтон - Ипсвич Таун: обзор матча 28 ноября 2015
Чарльтон
28.11.2015, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
27'
Д. Мерфи
45'
Ф. Сирс
68'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Ипсвич Таун
90'
Замена
Т. Оар
️️️️
Ф. Сирс
84'
Замена
Ж. Кук
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
С. Макиенок
73'
68'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Дуглас
Желтая карточка
С. Макиенок
63'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
М. Фокс
46'
Желтая карточка
М. Фокс
45'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сирс
Пас отдал
Л. Чамберс
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Т. Смит
Замена
К. Солли
️️️️
Д. Джексон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
16
Жиль Кук
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
4-4-2
30
Хендерсон
17
Холмс-Деннис
23
Сарр
3
Фокс
5
Бауэр
12
Диарра
24
Кузинс
4
Джексон
7
Гудмундссон
24
Макиенок
11
Лукман
4-3-3
1
Геркен
15
Смит
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Берра
2
Мэйтленд-Найлс
8
Скьюз
22
Дуглас
9
Мерфи
11
Питман
20
Сирс
4
Джексон
20
Солли
20
Солли
4
Джексон
3
Фокс
12
Важ Те
12
Важ Те
3
Фокс
24
Макиенок
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
24
Макиенок
2
Мэйтленд-Найлс
16
Кук
16
Кук
2
Мэйтленд-Найлс
20
Сирс
15
Оар
15
Оар
20
Сирс
Остались в запасе
Чарльтон
Ипсвич Таун
26
Гарри Леннон
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
26
Гарри Леннон
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Чарльтон - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Вэлли
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