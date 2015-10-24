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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун: обзор матча 24 октября 2015
Ноттингем Форест
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
90+5'
Л. Троттер
74'
Д. Парр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
ГОЛ! 1:1!
Л. Троттер
90'
+5
86'
Замена
П. Маларчик
️️️️
Ф. Сирс
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Д. Хоббс
82'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Уорд
79'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парр
68'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
К. Скьюз
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Уильямс
67'
59'
Желтая карточка
К. Берра
50'
Желтая карточка
Д. Парр
44'
Желтая карточка
Т. Смит
31'
Желтая карточка
К. Скьюз
12'
Замена
Д. Парр
️️️️
Й. Кнудсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
15
Пинильос
14
Хоббс
6
Уилсон
2
Личай
10
Уильямс
8
Воган
17
Троттер
20
Мендес
7
Оливейра
16
Уорд
4-3-3
1
Геркен
15
Смит
4
Чамберс
6
Берра
3
Кнудсен
2
Мэйтленд-Найлс
8
Скьюз
17
Брю
20
Сирс
17
МакГолдрик
9
Мерфи
16
Уорд
20
Блэксток
20
Блэксток
16
Уорд
10
Уильямс
7
Грант
7
Грант
10
Уильямс
14
Хоббс
8
О'Грэди
8
О'Грэди
14
Хоббс
20
Сирс
21
Маларчик
21
Маларчик
20
Сирс
3
Кнудсен
2
Парр
2
Парр
3
Кнудсен
8
Скьюз
22
Дуглас
22
Дуглас
8
Скьюз
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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